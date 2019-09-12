آراء متباينة حول قوة أداء نجمي #الهلال و #النصر

آراء متباينة حول قوة أداء نجمي #الهلال و #النصر

2019/09/13
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر لانتقادات في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب هبوط مستواه مع العالمي في الفترة الأخيرة.

وكان النصر حاول التفريط في أحمد موسى في الميركاتو الصيفي، مقابل التعاقد مع السنغالي مباي دياني مهاجم نادي غلطة سراي التركي.

وتناول بعض النقاد الرياضيين آرائهم حول مدى قوة البيروفي أندري كاريلو وأحمد موسى في التأثير على نتائج الهلال والنصر في المباريات المهمة.

قال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز: أحمد موسى وكاريلو ليسا مؤثرينِ مع النصر والهلال، وجود كل منهما مثل عدمه.

وعلى النقيض تمامًا أوضح الناقد حمود السلوه قائلًا: “كاريلو” و “أحمد موسى” تأثيرهما قوي جدًا في المباريات.

وعبّر الناقد فهد الطخيم عن رأيه في أداء أحمد موسى قائلًا: ميزة النصر أن هناك مَن يقوم بمحل “أحمد موسى”.

ويذكر أن الهلال كان تعاقد بشكل دائم مع كاريلو من نادي بنفيكا البرتغالي في صيف 2019 مقابل 15 مليون يورو، بعدما ضم الهلال اللاعب كاريلو على سبيل الإعارة في عام 2018.


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