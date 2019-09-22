آرسنال ضد أستون فيلا .. الجانرز يحول تأخره إلى فوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة آرسنال ضد أستون فيلا التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

آرسنال ضد أستون فيلا:

وبدأت مباراة آرسنال ضد أستون فيلا بشكل سريع من الفريق الضيف، وسدد لاعبه جون ماكجين كرة قوية في الدقيقة الرابعة، إلا أن حارس الجانرز لينو تصدى لها، قبل أن يُطلق اللاعب ذاته تسديدة أخرى في الدقيقة العاشرة، ليُخرجها الحارس.

وأضاع بيير أوباميانج فرصة هز الشباك في الدقيقة 15، وتمكن ماكجين من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة آرسنال ضد أستون فيلا عند الدقيقة 20، وتعرض نجم الجانرز ميتلاند نيلز للطرد في الدقيقة 40، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وكاد الفريق الضيف أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 52، ولكنها مرت بجوار القائم، وحصل لاعب الجانرز على ركلة جزاء في الدقيقة 59 من أحداث مباراة آرسنال ضد أستون فيلا اليوم، ليسجلها نيكولاس بيبي.

ونجح الفريق الضيف سريعًا في التقدم مجددًا عند الدقيقة 61، عن طريق ويسلي موراييس، وأحرز كالوم تشامبرز التعادل في الدقيقة 81، وانتفض لاعبو الجانرز بحثًا عن تسجيل هدف جديد في مباراة آرسنال ضد أستون فيلا وخطف الثلاث نقاط.

وتمكن أوباميانج من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84، بعد تسديده لركلة حرة ثابتة بطريقة رائعة، لتنتهي مباراة آرسنال ضد أستون فيلا بفوز الجانرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الجانرز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الضيف عند 4 نقطة ليحتل المركز الـ18.