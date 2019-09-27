آل الشيخ: أدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين في السعودية
بمناسبة موسم الرياض

آل الشيخ: أدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين في السعودية

2019/09/27
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعوة إلى المنتخب المصري الأول لكرة القدم للحضور إلى المملكة من أجل مواجهة المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي وديًّا خلال موسم الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع ” فيسبوك”: أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض لـ لعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو المنتخب البرازيلي بنجومه للعب في السعودية وفي حال الموافقة، ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه.

يذكر أن موسم الرياض سيبدأ بحلول الـ15 من أكتوبر المقبل وينتهي في الـ15 من ديسمبر المقبل.

وكان المدرب المصري حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أعلن أمس الخميس أنه رفض مواجهة المنتخب البرازيلي أو المنتخب الأرجنتيني حرصًا منه على مواجهة منتخب إفريقي وديًّا كأفضل طريقة للاستعداد لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأكد حسام البدري أن المنتخب المصري سيواجه منتخب بواتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل وديًّا استعدادًا للتصفيات الإفريقية، حيث ستكون المباراة الأولى للبدري وجهازه المعاون.


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