آل الشيخ وسالم الهندي : ترقبوا موسم الرياض

المواطن - الرياض

تحت عنوان “ترقبوا موسم الرياض”.. نشر سالم هندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو بصحبة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وقال تركي آل الشيخ خلال الفيديو: إن الرياض بها مسارح تتسع لـ22 ألف شخص.

وقدمت روتانا خلال السنوات الماضية العديد من الحفلات في المملكة التي لاقت إشادة جماهيرية وحضورًا كبيرًا؛ بسبب الاحترافية والتنظيم الجيد للحفلات.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الترفيه البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الريال من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع.

وتهدف البوابة التي يمكن الدخول إليها عبر الرابط (هنا الرابط) إلى منح الفرصة للجميع؛ كلّ في مجاله للمشاركة في الموسم المميز، والذي سينطلق في الـ15 من أكتوبر المقبل، ويمتد حتى الـ15 من ديسمبر 2019.