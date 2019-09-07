آل الشيخ ينشر فيديو لشخص متخفٍّ يعزف على الكمان ويطلب التواصل معه
علق بقوله: مطلوب في موسم الرياض

آل الشيخ ينشر فيديو لشخص متخفٍّ يعزف على الكمان ويطلب التواصل معه

2019/09/07
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أظهر موهبة أحد الأشخاص في العزف على “آلة الكمان”، طالباً التواصل معه.

وظهر خلال المقطع، عازف الكمان وهو يرتدي خوذة على رأسه ويعزف مقطوعة قصيرة قلد فيها صوت الدراجات النارية، ومن ثم أتبعها بمقطوعة موسيقية أخرى.

وعلق رئيس هيئة الترفيه على مقطع الفيديو، حيث كتب “مطلوب في موسم الرياض .. يا ليت يتواصل معنا”.



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