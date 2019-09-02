آل عباس ينعش تدريبات #أبها

المواطن - مروة نبيل

شارك صالح آل عباس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء أمس الاثنين، وذلك بعد إتمام إجراءات التعاقد معه رسميًّا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته بعد الإجازة التي منحها التونسي عبدالرزاق الشابي للاعبين، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الرائد، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.

يُذكر أن صالح آل عباس انضم إلى أبها قادمًا من صفوف النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مع وجود بند يسمح للعالمي باستعادته مجددًا في الميركاتو الشتوي المقبل.