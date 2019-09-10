آل فتيل ودي سوزا جاهزان لمباراة #الأهلي و #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد آل فتيل والبرازيلي جوزيف دي سوزا، لمباراة الوحدة المقبلة.

وشارك الثنائي آل فتيل ودي سوزا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أنهيا برنامجهما العلاجية والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية.

وغاب دي سوزا عن تدريبات الأهلي الجماعية مؤخرًا، بسبب معاناته من إصابة في مشط القدم، فيما عانى آل فتيل من آلام في العضلة الضامة، ما تسبب في استبعاده من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ14 بدون نقاط.