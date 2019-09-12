آيسر تطلق أجهزة اللاب توب الجديدة من سلسلة Swift

آيسر تطلق أجهزة اللاب توب الجديدة من سلسلة Swift

2019/09/13
الساعة 1:17 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أطلقت شركة آيسر الموديلات الجديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب Swift، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الشركة التايوانية أنه تم تجهيز الموديلات الجديدة بشاشات لمسية تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة ومعالجات إنتل الجديدة ويقل وزنها عن واحد كيلوغرام.

وتروج آيسر لجهازها Swift 5 الجديد باعتباره أخف جهاز لاب توب بشاشة قياس 14 بوصة في العالم، حيث يبلغ وزنه 990 غرامًا ولا يتعدى سُمكه 14.95 ملم.

ويعتمد جهاز آيسر Swift 5 الجديد على معالجات إنتل من الجيل العاشر (Ice Lake) وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 جيجابايت مع بطاقة رسوميات نفيديا Geforce MX250.

ويمتاز جهاز آيسر الجديد ببطارية تدوم لمدة 12.5 ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع؛ حيث يمكن شحن اللاب توب لمدة 30 دقيقة لمواصلة استعماله لمدة 4.5 ساعة أخرى.

ويتضمن جهاز اللاب توب آيسر Swift 5 الجديد منفذ USB-3.1 مع دعم منفذ Thunderbolt-3، ويتيح قارئ بصمة الأصابع المدمج إمكانية تسجيل الدخول عن طريق وظيفة ويندوز Hello، مع دعم شبكة الواي فاي 6.

ويأتي الموديل Swift 3 بشاشة قياس 14 بوصة أيضًا، ولكن يبلغ وزنه 1.19 كيلوغرامًا ويبلغ الحد الأدنى لسُمكه 15.95 ملم، ويتضمن أحدث معالجات إنتل مع إمكانية تجهيزه ببطاقة الرسوميات نفيديا Geforce MX250 حسب الرغبة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 غيغابايت، ويمتاز جهاز اللاب توب Swift 3 الجديد بفترة تشغيل بطارية تصل إلى 12.5 ساعة مع وظيفة الشحن السريع.

وتمتاز أجهزة اللاب توب الجديدة من آيسر بإطار شاشة نحيف للغاية، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 84%، وتعمل تقنيات آيسر Color Intelligence و Exacolor على تحسين نظام الألوان.


هل قرأت هذا ؟
  • آيسر تطلق جهاز كروم بوك 514 الجديد.. هذه مواصفاته
    •
  • آيسر تطلق لابتوب Chromebook 13 و Spin 13 بالأسواق
    •
  • آيسر تطرح Phablet Liquid X1 للبيع مقابل 265 دولاراً
    •
  • آيسر تستعد للكشف عن أجهزة لوحية جديدة خلال معرض IFA 2014
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم