آيفون 11 بـ6 ألوان وبأسرع معالج وهذا سعره
يأتي iPhone 11 Pro بثلاث كاميرات خلفية

آيفون 11 بـ6 ألوان وبأسرع معالج وهذا سعره

2019/09/10
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت شركة أبل أن هاتفها ‏آيفون 11 الجديد سيأتي بـ 6 ألوان، وهو الجيل الجديد من XR.

مواصفات آيفون 11:

وكشفت أبل أن آيفون 11 سيأتي بشاشة 6.1 إنش وبكاميرتين بالخلف واحدة منهما بعدسة واسعة، كما سيأتي آيفون 11 بمعالج A13 Bionic وهو أسرع معالج في أي هاتف ذكي؛ حسب تصريح أبل.

وضمن مواصفات آيفون 11 الجديد فإنه سيكون بأقوى زجاج مستخدم في الهواتف، وبـNight Mode، وهو نمط تصوير جديد للآيفون لتعزيز الأداء في ظروف الإضاءة الضعيفة.

كما كشف المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي عن المزيد من مواصفات آيفون 11، حيث قال: إنه يأتي بكاميرتين 12 ميجا بيكسل، وعدسة واسعة بفتحة 1.8والأخرى واسعة جدًّا بفتحة 2.4، كما تدعم الكاميرا التصوير الليلي.

أما الشاشة فبحجم 6.1 إنش ونوعها LCD، مع تقنيات الصوت المحيطية ودعم تقنية الصوت Dolby Atmos لسماعات.

أما البطارية في جهاز آيفون 11 فأكثر من iPhoneXR بزيادة ساعة واحدة.

سعر آيفون 11:

أما سعر جهاز آيفون 11 فيبدأ من 699 دولارًا.

آيفون برو وبرو ماكس:

أما آيفون 11 برو فيأتي بشاشة 5.8 إنش، مع ثلاث كاميرات خلفية.

كما يقدم هاتف iPhone 11 Pro شاشة جديدة مطورة تسمى Super Retina XDR، مع سطوع أقوى وتوفير طاقة أكبر.

وأيضًا يقدم هاتف آيفون 11 برو بطارية أفضل بـ4 ساعات من آيفون XS.


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