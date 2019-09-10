آيفون 11 يرى النور اليوم بثلاث كاميرات

المواطن - متابعة

تتجه أنظار عشاق منتجات شركة أبل الأمريكية وتحديداً محبي هاتف الآيفون اليوم إلى مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة بكاليفورنيا في العاشرة مساء بالتوقيت العالمي للتعرف على مزايا هاتف آيفون 11 المزود بكاميرات ثلاث لأول مرة.

وبحسب التقارير فمن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة، يشاع أنها تسمى iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

إلى ذلك، أفادت تلك التقارير بأن النماذج الثلاثة الجديدة من الهواتف ستحمل تحديثات جديدة للأجهزة التي كشفت عنها العام الماضي.

كما سيحمل اثنان من الهواتف التي سترى النور اليوم، ثلاث كاميرات في الخلف. ويتوقع أن تُدخل الشركة ألواناً جديدة على الهاتف الوليد، منها اللون الأزرق الفاتح.

كذلك من المنتظر أن تكشف الشركة عن الجيل الخامس الجديد من Apple Watch سيعلن عنه، بالإضافة إلى iPad وiPad Pro وAirPods 3 وMacBook Pro أكبر.

ومن المحتمل أيضًا أن تعلن شركة أبل عن معلومات حول العديد من تحديثات البرامج، بما في ذلك iOS 13 وiPadOS وwatchOS6 وtvOS و macOS 10.15 Catalina.