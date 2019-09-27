آيفون 4 يعود في 2020 بتقنية G5

المواطن - متابعة

بعد نحو أسبوعين فقط على إطلاق آيفون 11، بدأت تظهر التكهنات المتعلقة بجهاز آيفون العام المقبل، وهذه المرة، من المحتمل أن تكون أخباراً جيدة لعشاق جهاز آيفون 4 من أبل وإطاره المعدني البراق.

ويقول محللون مهتمون بمتابعة منتجات أبل، إن آيفون العام المقبل سيكون له تصميم مختلف تماماً عن الطرز الحالية.

وبتعبير أدق، سيكون له إطار معدني مع “تصميم مشابه” لجهاز آيفون 4.

ويحتوي التصميم الحالي من أجهزة آيفون الحديثة أيضا على إطار معدني، غير أنه مستدير أو منحني، بينما يتسم إطار آيفون 4 بكونه مسطحاً.

وبحسب ما ذكر موقع “ماشابل” الإخباري فإن جهاز آيفون 2020 سيكون أكثر شبها بالجيل الحالي من أجهزة آيباد برو، التي تحتوي أيضا على إطار معدني مسطح.

وعلى الرغم من أن شاشته مقاس 3.5 بوصة ذات الحواف الضخمة تبدو قديمة وعفا عليها الزمن الآن، إلا إن “آيفون 4” كان أعجوبة التصميم في يومه وشكل انحرافاً جذرياً عن سابقه “آيفون 3 جي أس” (3GS) الذي كان له خلفيه بلاستيكية ذات حواف شبه دائرية.

أما جهاز آيفون 4 فكانت له طبقة زجاجية شبه متطابقة في الأمام والخلف، مع وجود إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ بوظيفة إضافية تتمثل في كونه هوائي تقنيات الاتصال للهاتف.

وحسب محللين فإن هاتف آيفون 2020 سيحظى بدعم تقنية الجيل الخامس.