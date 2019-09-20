أبرز أرقام #أبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مستوى جيدًا في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراته ضد العدالة اليوم.

ويلعب أبها ضد العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في أول 3 جولات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ولعب أبها 3 مباريات، فاز في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر مرة، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وكان له 7 تسديدات على المرمى، وبلغت دقة تسديد لاعبيه 47%، وكان له 666 تمريرة ناجحة، لتكون دقة التمرير 74%.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من القيام بـ13 مراوغة ناجحة، بنسبة نجاح تصل إلى 59%، واكتسب 48 خطأ، وارتكب 33 خطأ، وحصل على 4 بطاقات صفراء، ولم ينل أي من لاعبيه على بطاقة حمراء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.