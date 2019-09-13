أبرز أرقام VAR في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
خلال أول جولتين من البطولة

أبرز أرقام VAR في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/13
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أبرز أرقام تقنية الفيديو “VAR” في أول جولتين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت إحصائية اتحاد الكرة، أن عدد مراجعات اللقطات في VAR خلال الجولتين الماضيتين للتأكد من سلامتها، ساهمت في 40 هدفًا، 66 حالة انضباطية “بطاقات صفراء وحمراء”، و23 ركلة جزاء.

وبلغ معدل الوقت لمراجعة 129 حالة بدون العودة إلى الشاشة، 46.3 ثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقابل 55.6 ثانية في كأس العالم 2018، و44.3 ثانية في الدوريات الأوروبية.

وبلغ عدد مراجعة اللقطات بالإضافة لداخل الملعب، 10 مراجعات في 15 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقابل 6 مراجعات في 7 مواجهات بكأس آسيا 2019، 5 مراجعات في الجولة الأولى من البريميرليج هذا الموسم.

ووصل معدل تدقيق اللقطات في المباراة الواحدة، 8.6 لقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 8 لقطات في كأس العالم 2018، 11 لقطة في كأس آسيا 2019، و7 لقطات في الدوري الإنجليزي 2019/ 2020.

وأشارت إحصائية اتحاد الكرة إلى أن معدل الوقت لمراجعة اللقطة بعودة الحكم إلى الشاشة، 80 ثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مقابل 82 ثانية في كأس العالم 2018، و64 ثانية في البريميرليج ولكن دون الرجوع للشاشة.


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