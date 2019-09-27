أبرز إحصائيات الأهلي والنصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الأهلي والنصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة.

ويتسم أداء الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالتكافؤ الشديد وسط تفوق نسبي للراقي، قبل مباراة الأهلي والنصر المقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط من 4 مواجهات، وذلك قبل مباراة الأهلي والنصر اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في الفوز بمواجهتين والتعادل في لقاء والهزيمة في آخر، وتمكن لاعبوه من تسجيل 6 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

وقبل مباراة الأهلي والنصر اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط أيضًا، إلا أن الراقي يتفوق عليه في الأهداف.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراتين، وخسر مواجهة وتعادل في أخرى، ونجح لاعبوه في تسجيل 3 أهداف، واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا.