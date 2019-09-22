أبرز إحصائيات الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

اُختتمت مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس السبت، وذلك بعد فوز الهلال على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسُجل 14 هدفًا في الجولة الرابعة، منهم هدف سُجل بنيران صديقة، وكان ذلك في مباراة الاتفاق والفيصلي.

وشهدت الجولة الرابعة، إحراز اللاعبين المحليين هدفًا واحدًا بينما أحرز المحترفون الأجانب 12 هدفًا، ولم يتم إحراز أي أهداف من ركلات جزاء.

وأشهر حكام الجولة الرابعة، 26 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة كانت للاعب عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد في مباراة الهلال أمس السبت.

وبعد مرور 4 جولات، لم ينجح فريقا الرائد والفتح في إحراز أي انتصار حتى الآن.

ويذكر أن مباريات الجولة الرابعة كانت انطلقت بداية من الخميس 19 سبتمبر بمباراة الشباب وضمك التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ثم تم استكمال المباريات الجمعة 20 سبتمبر، حيث فاز العدالة على أبها وفاز الوحدة على الفيحاء، وسقط النصر في فخ الخسارة أمام نادي الحزم بهدف نظيف.

واختُتمت مباريات الجولة الرابعة بفوز الفيصلي على الاتفاق وفوز الأهلي على الفتح، ثم تفوق الهلال الكبير على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

ولم تُلعب مباراة الرائد والتعاون لتأجيلها حيث تُقام في نوفمبر المقبل.

ويحتل نادي الهلال حاليًا صدارة الدوري السعودي برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثاني.

أما النصر فيتواجد في المركز الخامس برصيد سبع نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.