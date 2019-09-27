أبرز إحصائيات الشباب والاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الشباب والاتحاد التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنصف الأرقام الليوث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الشباب والاتحاد المقرر إقامتها على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتجن الشباب الخسارة بعد مرور 4 جولات على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات.

ونجح لاعبو الليوث في تسجيل 3 أهداف فقط، واهتزت شباكهم بهدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراة الشباب والاتحاد اليوم.

على الجانب الآخر، يُعاني الاتحاد من تذبذب النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز أول مباراة، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين ضد ضمك والهلال.

وتمكن العميد من تسجيل 5 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف، وذلك قبل مباراة الشباب والاتحاد اليوم، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، ويملك مواجهة مؤجلة ضد التعاون.