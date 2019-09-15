أبرز المرشحين لتدريب الأهلي بعد إقالة برانكو

المواطن - محمد سمعه

تتجه إدارة الأهلي حاليًا للبحث عن مدرب جيد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وجاءت إقالة إيفانكوفيتش من تدريب النادي الأهلي، عقب الخسارة بالأمس أمام نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتواجد حاليًا في عقل إدارة الأهلي كل من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد وبيراميدز المصري السابق.

يُعد كريستيان جروس المدرب المفضل لـ الأهلي وجماهيره، وذلك بسبب قيادته الراقي في موسم 2015-2016 للفوز بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ذكرت قناة KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس السبت، أن إدارة الأهلي قررت إلغاء العقد مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش؛ بسبب سوء أداء الراقي في المباريات منذ بداية الموسم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة بتقدم نادي الوحدة بثنائية دون رد، تقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدر اللاعب عمر السومة فرصة محققة للتسجيل للأهلي بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ66.

ونجح السومة في إحراز الهدف الوحيد للأهلي في مباراة الوحدة من ركلة حرة مُباشرة في الدقيقة الـ96.