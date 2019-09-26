أبطال آسيا: الهلال ليس غريبًا عن نصف النهائي

المواطن - مروة نبيل

وجه حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا باللغة الإنجليزية، صورة لجماهير الزعيم، وعلق قائلًا: “الهلال نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي 4 مرات خلال آخر 6 نسخ.. القرش الأزرق ليس غريبًا عن هذه المرحلة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نهاية مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، على أن يحتضن محيط الرعب، مباراة الإياب، يوم 22 من الشهر ذاته.