أبطال آسيا: الهلال ليس غريبًا عن نصف النهائي

أبطال آسيا: الهلال ليس غريبًا عن نصف النهائي

2019/09/26
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

وجه حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا باللغة الإنجليزية، صورة لجماهير الزعيم، وعلق قائلًا: “الهلال نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي 4 مرات خلال آخر 6 نسخ.. القرش الأزرق ليس غريبًا عن هذه المرحلة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد نهاية مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال 2019، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر المقبل، على أن يحتضن محيط الرعب، مباراة الإياب، يوم 22 من الشهر ذاته.


هل قرأت هذا ؟
  • أبطال آسيا: الهلال ليس غريبًا عن نصف النهائي
    •
  • كيف تعامل كارلوس فيلانويفا مع انتقادات الاتحاديين؟
    •
  • #الاتحاد يُحدد مصير سييرا
    •
  • بيليتش: أتيت إلى #الاتحاد في وقت صعب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :