أبل تحقق مطالب عشاق آيفون في نسخته القادمة

المواطن - متابعة

استجابت شركة أبل للمطالب الكثيرة والمتكررة لعشاق هاتفها الذكي آيفون، ولكن في نسخته المقبلة التي ستطرح بعد نحو عام على الأرجح.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة الأمريكية العملاقة بجعل شاشة آيفون المقبل تغطي واجهة الجهاز، بشكل حقيقي، بعد التخلص من النتوء المزعج الذي يضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات عدة.

وتحتوي جميع أنواع آيفون 12 المقبلة على حافة عند الحدود العلوية للشاشة تتضمن الكاميرا ومصادر الضوء ومستشعرات التعرف على الهوية والوجه، وبذلك سوف تكون أبل قادرة على تقديم شاشة كاملة أكثر من أي وقت مضى.

ويتميز أحد النماذج الأولية من آيفون 2020 بشاشة قياس 6.7 بوصة مع مستشعرات التعرف على الوجه ونظام كاميرا استشعار العمق “ترو ديبث” على الحافة العلوية للشاشة.

ومن الممكن أن يكون هذا التصميم الجديد متاحًا فقط على الطراز المتقدمة من آيفون كأن يكون خليفة لهاتف “آيفون 11 برو ماكس” الذي طرح هذا العام.