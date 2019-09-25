أبل تطلق تحديث iOS 13.1 بهذه المزايا

المواطن - متابعة

يتضمن iOS 13.1 الذي أطلقته أبل قبل ساعات، إصلاحات أخطاء وتحسينات، بما في ذلك دعم AirDrop بتقنية النطاق فائق العرض على الـ iPhone 11 والـ iPhone 11 Pro والـ iPhone 11 Pro Max، والتشغيلات التلقائية المقترحة في تطبيق الاختصارات، وإمكانية مشاركة وقت الوصول المقدر في الخرائط.

AirDrop

ويتيح التحديث إمكانية تحديد من تريد المشاركة معه باستخدام AirDrop عن طريق الإشارة من جهاز iPhone 11 أو iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max إلى آخر باستخدام شريحة U1 الجديدة المزودة بتقنية النطاق فائق العرض لإدراك الأبعاد المكانية.

الاختصارات

ويتضمن التحديث عددًا من الاختصارات منها، تشغيلات تلقائية مقترحة في المعرض تم تخصيصها لتناسب مهامك اليومية المعتادة، تحكم تلقائي شخصي وتحكم تلقائي للمنزل لتشغيل الاختصارات تلقائيًا استنادًا إلى المشغلات ودعم تطبيق المنزل للاختصارات كإجراءات متقدمة في علامة تبويب التحكم التلقائي

الخرائط

مشاركة وقت الوصول المقدر لإرسال الوقت المتوقع لوصولك أثناء تقدمك في الطريق.

حالة البطارية

شحن البطارية المحسن يساعد على إبطاء معدل تقادم عمر البطارية من خلال تقليل الوقت الذي يقضيه الـ iPhone مشحونًا بالكامل

كما يتضمن التحديث ميزة إدارة الأداء للـ iPhone XR والـ iPhone XS والـ iPhone XS Max التي تمنع إيقاف تشغيل الجهاز على نحو غير متوقع، مع توفر خيار لتعطيل تلك الميزة في حالة حدوث إيقاف تشغيل غير متوقع

ظهور إشعارات عندما يتعذر على “حالة البطارية” التحقق من وجود بطارية Apple أصلية جديدة في الـ iPhone XR والـ iPhone XS والـ iPhone XS Max والأحدث

إصلاحات وتحسينات

ويتضمن التحديث كذلك إصلاحات وتحسينات منها :

إضافة رابط لعلامة التبويب “أنا” في تطبيق تحديد الموقع يسمح لأي ضيف بتسجيل الدخول وتحديد موقع أي جهاز مفقود

يتضمن إشعارات عندما يتعذر التحقق من أن شاشة عرض الـ iPhone شاشة أصلية جديدة من Apple في الـ iPhone 11 والـ iPhone 11 Pro والـ iPhone 11 Pro Max

يعالج مشكلة في البريد قد تتسبب في خطأ في حساب عدد التنزيلات، أو عدم ظهور المرسلين والموضوعات، أو صعوبة في تحديد السلاسل أو وضع أعلام عليها، أو تكرار الإشعارات، أو تداخل الحقول

يصلح مشكلة في البريد قد تمنع تنزيل رسائل البريد الإلكتروني في الخلفية

يعالج مشكلة قد تمنع Memoji من تعقب تعبيرات الوجه بشكل صحيح في تطبيق الرسائل

يصلح مشكلة احتمال عدم ظهور الصور في عرض التفاصيل في تطبيق الرسائل

يصلح مشكلة في تطبيق التذكيرات كانت تمنع بعض المستخدمين من مشاركة قوائم iCloud

يحل مشكلة احتمال عدم ظهور ملاحظات Exchange في نتائج البحث في تطبيق الملاحظات

يعالج مشكلة احتمال ظهور أحداث أعياد الميلاد عدة مرات في تطبيق التقويم

يعالج مشكلة قد تمنع شاشات تسجيل الدخول التابعة لجهات خارجية من الظهور في تطبيق الملفات

يصلح مشكلة قد تتسبب في تدوير اتجاه الكاميرا عند التحريك إليها من شاشة القفل

يعالج مشكلة قد تتسبب في إسبات شاشة العرض أثناء التفاعل مع شاشة القفل

يحل مشكلة احتمال ظهور أيقونات التطبيقات كمساحة فارغة أو كتطبيق آخر على الشاشة الرئيسية

يحل مشكلة قد تمنع تبديل مظاهر الخلفيات المدعومة عند التغيير بين النمطين الفاتح والداكن

يعالج مشاكل في الثبات عند تسجيل الخروج من iCloud من “كلمات السر والحسابات” في الإعدادات

يصلح مشكلة احتمال الفشل المتكرر لعملية تسجيل الدخول لتحديث إعدادات Apple ID

يصلح مشكلة قد تمنع اهتزاز الجهاز عند توصيله بالشاحن

يعالج مشكلة قد تتسبب في طمس الأشخاص والمجموعات في صفحة المشاركة

يصلح مشكلة قد تمنع ظهور الكلمات البديلة عند الضغط على كلمة بها خطأ إملائي

يحل مشكلة احتمال توقف وظيفة الكتابة متعددة اللغات

يعالج مشكلة قد تمنع التبديل مرة أخرى إلى لوحات مفاتيح QuickType بعد استخدام لوحة مفاتيح من جهة خارجية

يصلح مشكلة قد تمنع ظهور قائمة التحرير عند تحديد نص

يصلح مشكلة احتمال عدم قراءة Siri للرسائل في CarPlay

يعالج مشكلة قد تمنع إرسال رسالة باستخدام تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية في CarPlay

وللحصول على معلومات حول محتوى الأمن لتحديثات برامج Apple، الرجاء زيارة موقع الويب التالي(هنا)