أبها يخطف الفوز في الوقت القاتل بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي أبها من تحقيق فوز مثير اليوم على حساب نادي الاتفاق بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أبها والاتفاق بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن فريق أبها من إحراز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب أمين عطوشي في الدقيقة الـ94، ليحصد أبها ثلاث نقاط ثمينة.

وأصبح رصيد أبها بعد الفوز 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع.