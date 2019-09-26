أبها يخطف الفوز في الوقت القاتل بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين
أمام الاتفاق

أبها يخطف الفوز في الوقت القاتل بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/26
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي أبها من تحقيق فوز مثير اليوم على حساب نادي الاتفاق بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أبها والاتفاق بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تمكن فريق أبها من إحراز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب أمين عطوشي في الدقيقة الـ94، ليحصد أبها ثلاث نقاط ثمينة.

وأصبح رصيد أبها بعد الفوز 7 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السابع.


هل قرأت هذا ؟
  • الشوط الأول .. #الهلال يرتضي بالتعادل في دوري محمد بن سلمان
    •
  • أبها يخطف الفوز في الوقت القاتل بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده
    •
  • الأمير محمد بن سلمان يجتمع برئيس الوزراء العراقي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم