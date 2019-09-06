أبها يفوز على #حطين بثنائية آل عباس

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الفوز على نظيره حطين بهدفين دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة.

ولعب أبها ضد حطين على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، ونجح النجم صالح آل عباس في تسجيل هدفي المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الرائد، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.