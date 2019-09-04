أبها يُلاقي #حطين وديًا الجمعة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره حطين، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة التونسي عبدالرزاق الشابي لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالية، والعمل على تصحيح الأخطاء وتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الرائد، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.