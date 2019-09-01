أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة ويفوز على إيبار بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار، التي أُقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الروخي بلانكوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أتلتيكو مدريد ضد إيبار:

وبدأت مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار بشكل سريع، وتمكن الفريق الباسكي من مباغتة الروخي بلانكوس، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق تشارليز دياز وأنايتز أربيا في الدقيقتين 7 و19.

وانتفض لاعبو الروخي بلانكوس، وتمكن النجم البرتغالي المتألق جواو فيليكس من تقليص الفارق في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار بتأخر الأتلتي بنتيجة 2/1.

الأتلتي يقلب الطاولة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن البديل فيكتور ماتشين “فيتولو” من تسجيل هدف التعادل في مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار في الدقيقة 52، ليواصل لاعبو الروخي بلانكوس الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ونجح الغاني توماس بارتي في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 3/2.

ورفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 9 نقاط بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يحتل الفريق الباسكي المركز الـ18 برصيد نقطة واحدة.