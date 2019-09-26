أحد رفيدة تحتفل بالقصائد الشعرية وأبريت وطني وفيلم وثائقي

أحد رفيدة تحتفل بالقصائد الشعرية وأبريت وطني وفيلم وثائقي

2019/09/26
الساعة 9:17 صباحًا
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المواطن- فهد القحطاني- احدرفيدة

احتفل أهالي محافظة أحد رفيدة، مساء أمس الأربعاء، باليوم الوطني للمملكة الـ89، في مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ببلدية أحدرفيدة، برعاية من محافظ أحدرفيدة متعب آل متعب، وحضور عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم بآيات عطرة من القرآن الكريم تلى ذلك استعراض لطلاب أندية الحي ثم فيلم وثائقي عن المملكة، وبعدها أُلقيت قصيدتا شعر بهذه المناسبة ثم أوبريت بعنوان وطني بقيق وطريق من كلمات الشاعر عبدالله الشريف وشاركت فيها كلٌّ من فرقة الواديين وبني مليك وفرقة أحدرفيدة بحضور جماهيري كبير.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات المشاركة أثناء برنامج الحفل وتكريم خاص لأبناء الشهداء.

الجدير بالذكر أنه تم تدشين قافلة اليوم الوطني لبلدية الواديين عصر أمس والتي تجمع بين الماضي والحاضر.


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