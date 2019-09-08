أحمد موسى يعود لـ #النصر

المواطن - مروة نبيل

تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى، في العيادة الطبية، مساء اليوم الأحد، بعد عودته من منتخب بلاده.

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أحمد موسى سيواصل العلاج والتأهيل، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأول الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن أحمد موسى يُعاني من إصابة، ولكنه أصر على الذهاب إلى معسكر المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، لكي يتم الكشف الطبي عليه والتأكد من عدم قدرته على المشاركة.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، استبعاد أحمد موسى من قائمة مباراة أوكرانيا الودية، حتى يتعافى من الإصابة بشكل كامل.

وكان أحمد موسى قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر والفتح ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه.