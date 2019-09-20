أخضر ألعاب القوى يُحقق 15 ميدالية متنوعة بـ دورة غرب آسيا
المُقامة في الأردن

أخضر ألعاب القوى يُحقق 15 ميدالية متنوعة بـ دورة غرب آسيا

2019/09/20
الساعة 7:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أضاف المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 5 ميداليات “3 ذهبيات ، فضيتان “لرصيده في دورة ألعاب غرب آسيا البارلمبية الثاني المقامة حالياً بالأردن ليجمع 15 ميدالية “8 ذهبيات ،5 فضيات ، برونزيتان ” أمس الخميس بعد ختام اليوم الثاني للدورة .

وحقق فهد الجنيدل الميدالية الذهبية لسباق 200 م كراسي متحركة ، ونال علي النخلي الميدالية الذهبية لسباق 200 متر “جري”

وتوج جمعان الزهراني بالميدالية الذهبية لسباق 200 م كراسي متحركة ، وفاز عبدالرحمن القرشي بالميدالية الفضية لسباق 200 متر كراسي متحركة ، وتوج نور الصناع بالميدالية الفضية لسباق 200 متر ” جري “.

وتأهل المنتخب السعودي لكرة الهدف إلى الدور نصف النهائي بفوزه على المنتخب الإماراتي 9 – 1 في ختام الدور الأول ،ليواجه المنتخب العراقي لتحديد المتأهل الأول إلى المباراة النهائية.


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