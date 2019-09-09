أخضر الطائرة يتحدى عُمان للعبور إلى المربع الذهبي

المواطن -واس

يدخل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين مرحلة الدور الربع النهائي من البطولة العربية الـ15 المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان حيث سيواجه المنتخب العماني غدا على صالة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان .

وكان المنتخب السعودي تأهل كثاني المجموعة الرابعة فيما تأهل منتخب عمان لدور الثمانية كأول المجموعة الثانية بعد فوزه على الأردن ولبنان وقد أكمل المنتخب السعودي جاهزيته الكاملة للمنافسة على خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي .

وركز المدرب التونسي محمد بن علي بن الشيخ خلال تدريبات الأخضر على معالجة الأخطاء التي حصلت في المرحلة التمهيدية ، وتحفيز اللاعبين بتدريبات لياقية وفنية وعمل تكتيك خاص لمواجهة منتخب عمان .

من جانبه اجتمع رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين باللاعبين وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة ، وكان البابطين قد احتفى ببعثة المنتخب السعودي في العاصمة عمان بحضور رئيس البعثة عبدالله أمين وجميع الأجهزه الفنية والإدارية واللاعبين .

من جهته أكد لاعب المنتخب السعودي ريان الحميدي أنهم جاهزون تماما لمواجهة عمان وقال : ندرك تماما أهمية اللقاء وقوة المنافس وبإذن الله سنسعى جاهدين لخطف بطاقة الوصول لدور الأربعة ، فيما قال اللاعب حسن الكعيبي ” سنكون عند حسن ظن الجميع ونحقق الفوز والتأهل لدور الأربعة .

ويذكر أن المنتخب السعودي خاض مرحلة دور المجموعات في البطولة العربية للناشئين مع منتخبي مصر والمغرب.