أخضر الناشئين يستضيف تصفيات كأس آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، بعد غد الأربعاء، منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

وتضم المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 2020 تحت 16 عامًا، بجانب المنتخب السعودي للناشئين، كلًّا من عمان، سوريا وباكستان.

وسيُقام، يوم الأربعاء، مباراتين، حيث يواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني، عند الساعة 6:25 مساء، فيما يُلاقي الأخضر للناشئين نظيره السوري في المباراة الثانية التي ستنطلق عند الساعة 9:20 مساء.

وسيتأهل متصدرو المجموعات الـ11 إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020 التي ستقام، شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى صعود أفضل أربع ثوانٍ.

ومن المقرر أن يعقد مدربو المنتخبات المشاركة في المجموعة الرابعة، مؤتمرًا صحافيًّا، عند الساعة 12:30 ظهر يوم غد الثلاثاء، للحديث عن مشاركتهم في التصفيات.