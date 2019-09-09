أخضر الناشئين يستعد لتصفيات آسيا بمواجهة اليمن

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا استعداداته لمباراة اليمن الودية، في إطار المرحلة الأخير من برنامج الأخضر الإعدادي للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2020.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الخبر، مباراة الأخضر للناشئين ضد نظيره اليمني الودية، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، والتي تنوعت بين تمارين لياقية وتكتيكية.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 16 عامًا في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات عمان، سوريا وباكستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستُقام منافساتها في مدينة الخبر، منتصف الأسبوع المقبل.