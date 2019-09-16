أخطاء التحكيم الآسيوية مستمرة بجزائية قاتلة ضد #النصر

المواطن - مروة نبيل

نال السريلانكي ديلان بيريرا، حكم مباراة النصر والسد القطري اليوم، انتقادات حادة بعد احتسابه ركلة جزاء في الوقت القاتل، ساهمت في خروج العالمي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ولعب النصر والسد على إستاد جاسم بن حمد الدولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر العالمي بنتيجة 3/1، علمًا بأنه فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1.

الحكم يظلم النصر:

وعلق الكاتب الرياضي محمد الذايدي على أداء حكم مباراة النصر والسد القطري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “لا زال التحكيم الآسيوي مجرمًا بحق الأندية والكرة السعودية، كل الأمنيات ألا يذهب ضحيته أنديتنا الأخرى”.

وتابع: “ضربة جزاء مشكوك في صحتها تجرع النصر مرارة الظلم التحكيمي الذي تجرعها من قبله جميع ممثلينا وأشنع منها في هذه النسخة ونسخ سابقة.. لن نفرح بالظلم كغيرنا بل نقول الله يرفع الظلم عن الجميع”.

وكتب الإعلامي الرياضي محمد العميري عبر حسابه على “تويتر”: “بالأمس.. ذاق الهلاليين مرارة ما فعله نيشمورا، واليوم شرب النصراويون من نفس الكأس ولكنه من صنع السيرلانكي ديلان بيريرا..!!”.

وأضاف قائلًا: “بصراحة.. كيف لاتحاد قوي مثل الاتحاد الآسيوي يرفض وجود تقنية الـ VAR في منافساته، وهي أهم تقنية شهدتها كرة القدم حديثًا؟؟”.

ونشر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح صورة للعبة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء، وعلق عليها قائلًا: “لا يحتسبها إلا عديم ضمير وشرف!!”، ونشر الإعلامي عبدالله الحنيان فيديو لنفس اللقطة، وقال: “صدق الحكم احتسبها ركلة جزاء؟!”.