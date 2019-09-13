أخطاء كارثية .. جماهير #الاتحاد منزعجة وتنقلب على هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الاتحاد عدم رضاها التام على أداء الفريق في الشوط الأول ضد ضمك، خلال مواجهة اليوم، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتكب دفاع نادي الاتحاد أخطاء كارثية كلفت الفريقين هدفين أحرزهما المغربي محسن ياجور في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانقلبت جماهير الاتحاد على أداء خط الدفاع في صفوف العميد، بجانب مطالبة البعض منهم برحيل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن صفوف الفريق؛ بسبب عدم تقديمه لأداء جيد خلال الفترة الأخيرة في مباريات الاتحاد.

أداء الاتحاد في مباراة اليوم، يُقلق جماهير العميد والتي تستعد لمباراة الهلال يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت مواجهة الذهاب بين الاتحاد والهلال انتهت بالتعادل السلبي في مباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يحتل الاتحاد حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط من جولة واحدة لعبها ضد الرائد، حيث فاز عليه بثلاثية مقابل هدف.