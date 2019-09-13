أدلة أمريكية تؤكد نقل الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1 نفطًا لسوريا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية، وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطًا لسوريا.

وكانت قوات كوماندوز بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) في الرابع من يوليو؛ للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى سوريا خرقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء الماضي أن الناقلة باعت نفطها الخام لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم هذه التأكيدات، وأن النفط نُقل لسوريا.