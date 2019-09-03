أدمن الشيبس والبطاطس المقلية فأصيب بالعمى وفقد السمع

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دأب شاب من مدينة بريستول في بريطانيا (19 عاماً)، على تناول رقائق البطاطس، والبطاطس المقلية، والخبز الأبيض، وشرائح اللحم المجهزة، والنقانق، منذ أن كان يدرس في المرحلة الابتدائية، ما أدى إلى نقص الفيتامينات والمعادن في جسمه، ليفقد بذلك السمع والبصر.

الشاب الذي أقر بأنه لا يتناول الفواكه والخضراوات متذرعاً بأنه لا يستسيغ مذاقها، اعترف باستمراره على نظامه السيئ طوال سنوات، إلا أنه بدأ يفقد حاستي السمع والبصر عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره، وفقا لما ذكرته أسرته.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، كشفت الاختبارات أنه يعاني من مستويات منخفضة من فيتامين بي 12 وفقر الدم الكبير، وقيل إن سبب الأمراض يعود إلى كون الفتى انتقائياً في غذائه ودائم الشكوى من الطعام.

ويضيف الموقع أن حالة الشاب تردت وازدادت سوءاً وأصيب بضعف شديد في حاستي السمع والبصر، وذلك رغم مرور عام على إعطائه حقن فيتامين بي 12 ونصائح غذائية.

وأضاف تقرير الحالة، الذي قدمه باحثون من مستشفى بريستول للعيون، الذي نشر في دورية الطب الباطني، أنه مع بلوغه سن السابعة عشرة، تردت حاسة الرؤية عند المريض وزادت سوءا بشكل تدريجي، إلى حد إصابته بالعمى.