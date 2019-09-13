أرامكو تختار بنوكًا للطرح العام هذه أبرزها

المواطن - الرياض

قالت صحيفة “الفايننشال تايمز”: إن أرامكو اختارت مجموعة من البنوك الدولية والمحلية، ومن ضمنها بنك “جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي”، للتعامل مع طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره.

ونسبت الصحيفة، بحسب ما نقلت العربية، لمستشارين ومصرفيين مشاركين في الطرح العام الأولي أن شركة النفط الحكومية بدأت في إعلام المقرضين بتفويضاتهم يوم الأربعاء، حيث تُسرع الحكومة بالخصخصة الجزئية بهدف إدراجها محليًّا في وقت لاحق من هذا العام.

وإذا نجحت، ستكون الصفقة التاريخية واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في العالم، مُمثلةً النية المتجددة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع خطته للتحول الاقتصادي الطموحة، إذ تعتزم الشركة الأكثر ربحًا في العالم إطلاق عملية الطرح العام الأولي في مطلع يوم الجمعة، وجمع البنوك لتخصيص مهام محددة.

وكان العديد من المقرضين، مثل “جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”إتش إس بي سي” القابضة، يعملون على هذه العملية قبل أن تتوقف في العام الماضي، وآخرون، بمن فيهم “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”سيتي” و”كريدي سويس” و”غولدمان ساكس” يعتبرون جديدين على هذه العملية. وتشمل البنوك السعودية المُشاركة البنك الأهلي التجاري وسامبا.

وقالت بعض هذه البنوك: إنهم ما زالوا في السباق من أجل الفوز بالقيادة في الطرح العام، بدون اتخاذ أي قرار نهائي بعد أو إبلاغهم به، وكانوا من بين ما يصل إلى 40 بنكًا حضروا هذا الشهر “المنافسة الرسمية” في مكتب أرامكو السعودية في لندن للحصول على أدوارهم التي يديرها أحد المستشارين الماليين لأرامكو وهي شركة لازارد.

ومن المتوقع أن يكون بنك جي بي مورغان- الذي يُعد البنك الدولي للمملكة- الأبرز في هذه العملية.

وقالت الصحيفة: إن هناك فكرة طرح إدراج 1% من أسهم الشركة في سوق تداول بالرياض، مع إدراج نسبة 1% مرة أخرى العام المقبل.

وأكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، قبل أيام، أن الطرح العام سوف يتم “قريبًا جدًّا”.