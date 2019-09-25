أرامكو تستعيد إنتاجها لـ11.3 مليون برميل يومياً

المواطن - الرياض

قالت مصادر مطلعة على عمليات أرامكو لوكالة رويترز إن الشركة تستعيد الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يومياً.

وأكدت المصادر أن إنتاج النفط الخام السعودي من حقل خريص يبلغ الآن 1.3 مليون برميل يومياً، وحوالي 4.9 مليون برميل من حقل بقيق حالياً.

وكان مصدر مطلع على أحدث التطورات قال لرويترز الاثنين إن المملكة استعادت حوالي 75%، من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وأوقفت الهجمات على معملي النفط في خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يومياً أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.