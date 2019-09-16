أرامكو تطمئن العالم: استئناف تحميل النفط بشكل طبيعي
بعد الهجمات الإرهابية على معملي خريص وبقيق

أرامكو تطمئن العالم: استئناف تحميل النفط بشكل طبيعي

2019/09/16
الساعة 12:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت شركة أرامكو السعودية استئناف ضخِّ النفط بعد الهجمات التي تعرَّض لها معملا خريص وبقيق السبت الماضي.

ونقلت رويترز عن مصادرها القول: إن شركة أرامكو السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات السبت.

وقالت المصادر: استناداً إلى إخطار أن الشركة المملوكة للدولة قالت: إن عمليات التحميل جارية.

وأوضحت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، منها أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، أن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الاثنين.


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