أرامكو تطمئن العالم: استئناف تحميل النفط بشكل طبيعي

المواطن - متابعة

أعلنت شركة أرامكو السعودية استئناف ضخِّ النفط بعد الهجمات التي تعرَّض لها معملا خريص وبقيق السبت الماضي.

ونقلت رويترز عن مصادرها القول: إن شركة أرامكو السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات السبت.

وقالت المصادر: استناداً إلى إخطار أن الشركة المملوكة للدولة قالت: إن عمليات التحميل جارية.

وأوضحت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، منها أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، أن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الاثنين.