أرامكو تمتلك 200 مليون برميل نفط في مخازنها لتعويض فاقد الإنتاج
يمكن للكمية تغطية حوالي 40 يومًا من الإنتاج المفقود

أرامكو تمتلك 200 مليون برميل نفط في مخازنها لتعويض فاقد الإنتاج

2019/09/15
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قالت مصادر: إن شركة أرامكو تمتلك حوالي 200 مليون برميل من النفط الخام في مخازن تابعة للشركة في اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام، ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الكمية من النفط الخام لتعويض فاقد الإنتاج على خلفية الهجمات التي تعرضت لها منشأتا الشركة، أمس السبت، والتي تسببت في خفض إنتاج النفط السعودي اليومي إلى النصف.

وبناءً على تقدير حجم الإنتاج المفقود من الهجوم، يمكن أن يغطي 200 مليون برميل حوالي 40 يومًا من الإنتاج المفقود، بحسب مصادر “سي إن إن”.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن الهجمات الإرهابية التي استهدفت معامل شركة أرامكو في خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، كما نتج عن العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.


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