أرامكو سترجئ تحميلات الخام الخفيف لبتروتشاينا

أرامكو سترجئ تحميلات الخام الخفيف لبتروتشاينا

2019/09/17
الساعة 11:51 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال مصدر صيني حكومي كبير بقطاع النفط، إن أرامكو السعودية أخطرت بتروتشاينا، اليوم الثلاثاء، بأن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر/تشرين الأول ستتأجل لمدة عشرة أيام تقريباً.

لكن المصدر قال: إن شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس درجات وكميات الخام الخفيف المطلوبة لمخصصات أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لـ”العربية”.

وأضاف المصدر أن شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضاً بأن تحميلات سبتمبر/أيلول من شحنات الخام الخفيف ستُستبدل بدرجات أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيلات.

وقال المصدر: إن مواعيد التحميل والكميات الخاصة “بشحنات سبتمبر/أيلول وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ إن أرامكو ربما ما زالت تُقيِّم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها”.


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