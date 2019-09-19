أردوغان لازال يثبت ولاءه الشديد للإرهاب والرويس يقدم الدليل

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

قال الكاتب والجيوستراتيجي عضو الجمعية السعودية السياسية، حمود الرويس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لايزال يثبت ولاءه الشديد لمخربي المنطقة، فهو الذي سهّل دخول مقاتلي الجماعات الإرهابية داعش والنصرة إلى الداخل السوري وجعل المطارات التركية المحطة الأولى التي تستقبلهم وتؤمن تنقلهم عبر الحدود ليعبثوا في سوريا دمارًا للأرض وقتلًا.

وأضاف الرويس في تصريحات إلى “المواطن“: ها هو اليوم أردوغان يدعم الشق الآخر من الإرهاب وحاضنة الإرهاب الأولى في العالم، إيران، وهو ما ظهر واضحًا في تعليقه الذي برر الهجوم الإرهابي لميليشيات إيران على المنشآت النفطية في المملكة، شامتًا في قبلة المسلمين ومتذرعًا بحرب اليمن والتي كان يدعمه في بداية انطلاقها ويُثني على جهود المملكة في عمليات عاصفة الحزم التي جاءت إنقاذًا للشعب اليمني الذي أنهكته الميليشيات الحوثية.