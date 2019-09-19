أرسنال يُسقط فرانكفورت في ألمانيا بثلاثية مُدوية
في الدوري الأوروبي

أرسنال يُسقط فرانكفورت في ألمانيا بثلاثية مُدوية

2019/09/19
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي أرسنال الإنجليزي في الفوز على فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ونجح نادي أرسنال في إنهاء الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله اللاعب جوزيف ويلوك في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي أرسنال ضغطه الهجومي ونجح في إضافة هدفين عبر كل من بوكايو ساكا وبيير أوباميانج في الدقيقتين الـ85 والـ88.

وأقيمت مباراة أرسنال وإينتراخت فرانكفورت على ملعب كومرزينك أرينا في ألمانيا.

ويتواجد نادي أرسنال في المجموعة السادسة والتي تضم فرق” ستاندر دو لييج البلجيكي، فيتوريا غيماريش البرتغالي، إينتراخت فرانكفورت”.


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