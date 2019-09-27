أرقام القرني وابن مصطفى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حارسا الاتحاد والشباب، فواز القرني والتونسي فاروق بن مصطفى مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الفريقين اليوم.

ويلعب الاتحاد والشباب على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الثلاث نقاط.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام فواز القرني وفاروس بن مصطفى قبل مباراة الاتحاد والشباب التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة.

وشارك فواز القرني في 3 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 270 دقيقة، واستقبل 6 أهداف، ويملك 14 تصدياً ناجحاً حتى الآن.

ولعب التونسي فاروق بن مصطفى 4 مباريات مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 302 دقيقة، واهتزت شباكه مرتين فقط، ويملك 7 تصديات ناجحة.