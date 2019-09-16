أرقام تُطمئن #النصر قبل مواجهة السد

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي النصر للعبور إلى دور الأربعة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك من أجل المنافسة على نيل اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.

ويحل النصر اليوم الاثنين ضيفًا على نادي السد القطري في إياب دور الثمانية، حيث تُقام المباراة في السابعة إلا ربع مساءً على ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة.

وحقق نادي النصر أرقامًا مميزة في دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة السد، حيث لم يتعرض العالمي للخسارة في آخر 7 مباريات في البطولة الآسيوية.

كذلك لم يخسر النصر خلال آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه، وبهذه الأرقام نجح أصفر العاصمة في أن يُحقق أفضل سلسلة له في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والسد انتهت بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر فيديو من وصول المدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق إلى مقر إقامة العالمي في قطر، وذلك من أجل تحفيز نجوم أصفر العاصمة على الفوز وعبور السد في البطولة الآسيوية.

وأكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.