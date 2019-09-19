أرقام كارثية لـ ريال مدريد بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي ريال مدريد الإسباني أداءً سيئًا ومخيبًا للآمال، في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع Squawka football عبر حسابه في تويتر أن ريال مدريد لم يُسدد أي تسديدة على شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس طوال الـ90 دقيقة.

كما قدم اللاعب الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد أداءً مخيبًا للآمال للغاية، حيث تعرض للمراوغة في أربع مناسبات أكثر من أي لاعب في مباراة الريال وباريس سان جيرمان.

ويذكر أن شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تلقت 9 أهداف في خمس مباريات بالموسم الجاري دون أن يُحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة.

وسجل الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول، مستغلًّا التمركز الخاطئ في دفاعات ريال مدريد.

وواصل باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي، حتى تمكن دي ماريا من إضافة الهدف الثاني له والثاني للنادي الباريسي في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بخسارة ريال مدريد بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا، حيث ظل ريال مدريد تائهًا في المباراة، حتى نجح باريس سان جيرمان في إحراز الهدف الثالث عبر البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة الـ93.

وكانت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء بالأمس في العاصمة الفرنسية باريس.