أزمة تواجه مباراة الأهلي المصري الإفريقية

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري- حاليًّا- مباراة الأهلي ضد نادي كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وواجهت مباراة الأهلي وكانو سبورت أزمة وهي عدم إذاعتها لجماهير الأهلي في مصر؛ بسبب عدم حصول قناة أون سبورت المصرية على حقوق بث المباراة.

وبعد وجود محاولات من قبل قناة أون سبورت لبث مباراة الأهلي وكانو سبورت، تم التأكد بصورة نهائية أن القناة لن تُذيع المباراة.

وتُقام مباراة الأهلي وكانو سبورت في دولة غينيا الاستوائية، أما مباراة العودة فسوف تُقام يوم 27 سبتمبر الجاري في مدينة الإسكندرية المصرية.

ويذكر أن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي، كان قرر استبعاد صالح جمعة والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو من قائمة مباراة الأهلي وكانو سبورت.

وكان فايلر تولى تدريب المارد الأحمر قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت، وذلك عقب إقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من تدريب الأهلي عقب الخروج من كأس مصر على يد نادي بيراميدز من دور الستة عشر.

وبعد مواجهة فريق كانو سبورت، يستعد المارد الأحمر لخوض مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019 يوم الجمعة المقبل الموافق 20 سبتمبر، حيث تُقام المباراة بحضور جماهيري قدره 10 آلاف متفرج.

ويذكر أن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة بين الفريقين، كانت أُقيمت في الدوري المصري وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب التونسي علي معلول.

ويهدف المارد الأحمر لمصالحة جماهيره في مباراة الأهلي وكانو سبورت بتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة والتي تُقام يوم 27 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر كان تأهل لدور الـ32 وذلك بعد فوزه في مباراة الأهلي وإطلع بره بطل جنوب السودان بمجموع 13/0 في المباراتين خلال الفترة الماضية.