أزمة كبيرة تشتعل بعد مباراة أبها والاتفاق

المواطن - محمد سمعه

اشتعلت أزمة كبيرة بعد نهاية مباراة أبها والاتفاق بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي لـ القنوات الرياضية السعودية عبر تويتر إن نادي الاتفاق رفع احتجاجًا لـ مراقب مباراة أبها بعد تقديم فريق أبها لتشكيلتين مختلفتين قبل المباراة.

وتحدث سلمان النمشان رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة دوري المحترفين قائلًا: نظام لائحة المسابقات ينص على أن كل فريق يقدم قائمته لخوض المباراة قبل 90 دقيقة على الأقصى من بدايتها، حيث قدم الاتفاق قائمته قبل انطلاق اللقاء بساعة و 40 دقيقة، وقدم أبها قائمته قبل انطلاق المباراة بساعة و 35 دقيقة.

وأضاف سلمان النمشان: نحن نطلب من الفرق أن تكتب قائمة يدوية وتقوم كذلك بعمل قائمة أخرى قبل المباراة حتى تُرسلها لنا لنعرف من سيكون الأساسي ومن متواجد في قائمة الاحتياط.

وتابع رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات: عندما سلم فريق أبها قائمته لمراقب مباراة الاتفاق، من المفترض أن يُدخل المراقب القائمة على النظام الإلكتروني ويكتب أن اللاعب رقم 4 في أبها أساسي واللاعب رقم 5 احتياطي، ولكنه أخطأ في كتابة القائمة فوضع اللاعب رقم 5 أساسيًا واللاعب رقم 4 احتياطيًا، وبالتالي فمراقب المباراة يتحمل الخطأ وليس نادي أبها.

وأضاف سلمان النمشان: هذا خطأ بشري تم تعديله في أقل من خمس دقائق وتم إبلاغ الفريقين بخطأ المراقب، وكان كل شيء طبيعي.

من ناحية أخرى، قال فايز السبيعي مدير الكرة في الاتفاق: تم تسليم التشكيلة قبل نهاية الوقت بـ 3 دقائق، وبعد 10 دقائق تم تعديل تشكيلة أبها، ونحن مستمرون في الاحتجاج والصبر مطلوب على الفريق.

وعلّق الناقد الرياضي حمد الدبيخي على أزمة مباراة الاتفاق وأبها قائلًا: هناك تضارب في الحديث بين السبيعي والنمشان.

وقال حسين الشريف المتحدث السابق باسم نادي الاتحاد: خطأ مباراة الاتفاق وأبها لو كان في مباراة جماهيرية، لن يمر مرور الكرام وحاستي السادسة تقول إن الحق مع الاتفاق.