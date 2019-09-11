أزمة نور الدين أمرابط تشغل بال النصراويين

المواطن - محمد سمعه

كشفت تصريحات في الفترة الأخيرة من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في الأهلي، أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت كانت قد عرضت على الأهلي انتقال المغربي نور الدين أمرابط إليها مقابل التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر.

وعلى الرغم من صعوبة التفكير في التفريط في أمرابط؛ لأنه يُمثل أحد العناصر الأساسية في صفوف العالمي، لكن كثرة التصريحات والردود حول اللاعب في الفترة الأخيرة تسببت في شغل بال الجمهور النصراوي، خاصة أنه لا يتخيل رحيل أمرابط عن أصفر العاصمة.

وصرّح منصور بن مشعل قائلًا: أحمد الصائغ رئيس الأهلي نقل لي أنه تلقى اتصالات من شخصية نصراوية، عرضت عليه انتقال المؤشر للنصر مقابل انتقال نور الدين أمرابط للأهلي، ولكن برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق رفض.

قال الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: “إن إدارة نادي النصر عرضت بيع أمرابط على الهلال والأهلي، من أجل ضم سلمان الفرج أو سلمان المؤشر في الميركاتو الصيفي”.

وأبدى محمد أبو هداية اندهاشه من رغبة النصر ببيع أمرابط قائلًا: “ما الذي بينه وبين النصراويين ليتم عرضه في شكل مقايضات بهذا الشكل؟!”.

الوضع حاليًّا يطلب من إدارة النصر تقديم بيان يُطمئن جماهير العالمي أن الإدارة النصراوية لن تُفرط في اللاعب طالما يؤدي بشكل جيد مع العالمي.

وكان عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لـ النصر، أوضح أنه لا صحة حول رغبة العالمي في بيع نجمه المغربي نور الدين أمرابط بعدما ترددت أنباء حول أن النصر أراد بيع أمرابط في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ابن زنان لبرنامج الدوري مع وليد: “كيف يُمكن لـ النصر التخلي عن أمرابط؟! هذه الشائعات تُثير الضحك ولا يُمكن الرد عليها”.

ونشر نور الدين أمرابط في الفترة الأخيرة صورة له عبر حسابه في الإنستجرام وهو يُلوح بيديه مرتديًا قميص النصر، حيث فسرها البعض بأنه قد يُفكر في مغادرة أصفر العاصمة.