أسامة هوساوي: تنفيذ تكتيك رينارد يحتاج إلى وقت

المواطن - محمد سمعه

علّق أسامة هوساوي مدافع المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقًا على أداء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر خلال مباراة مالي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال أسامة هوساوي لـ برنامج ” في المرمى”: تنفيذ تكتيك المدرب رينارد يحتاج إلى وقت أكثر حتى يظهر على مستوى المنتخب السعودي.

وكان المنتخب السعودي تعرض لانتقادات قوية من قبل الجماهير، وذلك بعد التعادل مع منتخب مالي، حيث وصف الكثير منهم لعب الأخضر بالعشوائي.

وارتضى المنتخب السعودي بالتعادل الإيجابي مع منتخب مالي بهدف لكل فريق وديًا في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويُذكر أن اللاعب أداما تراوري تقدم بالهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة السابعة والثلاثين، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من محاولاته الهجومية، حتى نجح نجم الهلال سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعد عرضية متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان.

واصل المنتخب السعودي أداءه الجيد في الشوط الثاني، أملًا في إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب المالي.

أتت مباراة مالي، في ظل استعداد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.