أسباب تفوق #الهلال على #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

نال أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا 2019 إشادة إعلامية وجماهيرية، وأكدوا أنه استحق بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وخسر الاتحاد ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليخطف الزعيم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أسباب التفوق

وعلق الناقد الرياضي عبدالله المصيليخ على هزيمة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، قائلًا: “مشكلة أنديتنا أنها لا ترسم أهدافها في الموسم وتتأثر سلبًا من تداخل البطولات”.

وأكد أن من أهم أسباب تفوق الهلال ضد الهلال تألق نجمه سالم الدوسري بالأمس، وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الدوسري تفوق على نفسه واستحق نجومية المباراة وقاد فريقه إلى نصف النهائي الآسيوي”.

وشدد الإعلامي الرياضي منار شاهين على أن الهلال استحق التأهل أمام الاتحاد بكل جدارة، مؤكدًا أن عودة محمد البريك كانت إضافة فنية كبيرة للزعيم، وشكل مع أندريه كاريلو ثنائيًا خطيرًا، ما ساهم في تفوق الأزرق بشكل كبير.

وانتقد شاهين خلال تصريحاته الإذاعية، تكتيك سييرا ضد الهلال وتابع: “تكتيك المدرب التشيلي كان عقيمًا جدًا.. وتأخر بإشراك عبدالعزيز البيشي وأخطأ بإشراك خيمينيز أساسيًا”.