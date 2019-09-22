أسباب عدم إقالة سييرا
رغم تراجع النتائج

أسباب عدم إقالة سييرا

2019/09/23
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

توقع معظم الجمهور والنقاد الرياضيين أن تقوم إدارة نادي الاتحاد بإقالة المدير الفني لويس سييرا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول، إلا أن مجلس الإدارة جدد الثقة في المدرب التشيلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، أن الإقالة ستضر الفريق الأول لكرة القدم، وتابع قائلًا: “يجب أن نتعلم من السابق وإقالة المدرب ستجعل المنافسة تضيع منا.. الأمور تسير باستقرار وثقة”.

وأضاف الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “بعد تدخلي الإداري مع المدرب تم تغيير قناعات كثيرة لدى سييرا.. إقالة المدرب ستجعل الفريق بشكل أسوأ، والوضع الحالي كبوة جواد”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “أتمنى دعم الجمهور.. وإقالة المدرب حاليًّا ستجعل العواقب أسوأ مما نحن فيه”.

وتراجعت نتائج الاتحاد مؤخرًا، حيث ودع دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ضد الهلال، وتلقى هزيمتين متتاليتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك والزعيم.


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